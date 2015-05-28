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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 09:08 BJT

国际油市：油价微涨，结束此前两个交易日大幅跌势

布兰特原油期货 涨0.40美元至每桶62.46美元。

布兰特原油较美国原油CL-LCO1=R的溢价自4月中以来已收窄逾45%，因创纪录的石油输出国组织(OPEC)产量拖累布兰特原油，但美国指标原油受到夏季驾车出游季需求高峰及库存稳步下降的支撑。美国石油库存下降趋势持续了近一个月，到本周才结束下降局面。

美国石油协会在油市结算后公布，上周美国原油库存增加130万桶，之前三周为连续下降。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/汪红英；审校 王丽鑫/李婷仪)

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