国际油市：油价微涨，结束此前两个交易日大幅跌势

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
布兰特原油期货 涨0.40美元至每桶62.46美元。
布兰特原油较美国原油CL-LCO1=R的溢价自4月中以来已收窄逾45%，因创纪录的石油输出国组织(OPEC)产量拖累布兰特原油，但美国指标原油受到夏季驾车出游季需求高峰及库存稳步下降的支撑。美国石油库存下降趋势持续了近一个月，到本周才结束下降局面。
美国石油协会在油市结算后公布，上周美国原油库存增加130万桶，之前三周为连续下降。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/汪红英；审校 王丽鑫/李婷仪)
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