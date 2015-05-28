国际油市：油价微涨，结束此前两个交易日大幅跌势

布兰特原油较美国原油CL-LCO1=R的溢价自4月中以来已收窄逾45%，因创纪录的石油输出国组织(OPEC)产量拖累布兰特原油，但美国指标原油受到夏季驾车出游季需求高峰及库存稳步下降的支撑。美国石油库存下降趋势持续了近一个月，到本周才结束下降局面。