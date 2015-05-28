香港新债：政府发行10亿美元五年期伊斯兰债券，收益率为1.894%

路透香港5月28日 - 香港政府周四宣布，成功发行10亿美元五年期新一批伊斯兰债券，收益率为1.894%，与五年期美国国债差距为35基点，亦较政府2014年发行的首批伊斯兰债券为低。

政府的声明称，这批伊斯兰债券以代理安排（Wakalah）为结构，其资产的三分之一以香港一座写字楼物业内的部分单位作为支持，另外三分之二则以符合伊斯兰律法的商品作为支持。香港是全球首个＂AAA＂评级的政府，使用代理安排推出美元伊斯兰债券。

＂新一批债券发行加强了我们与国际投资者的关系，并展示香港的伊斯兰金融平台的灵活性。＂财政司司长曾俊华表示。

他续称，首批债券采用了租赁安排（Ijarah）结构，发行金额全数以实体资产作为支持，这次采用的结构所需要的实体资产部分大幅减少至三分之一。运用较少实体资产的结构发行这批债券，较符合私营机构情况，为有意发行伊斯兰债券的私营机构树立示范作用。

是次发行的伊斯兰批债券获得认金额20亿美元，即超额认购一倍。政府表示，近期国际债券市场较为波动，主权债券息率在短时间内大幅上落，但受惠于投资者对香港优良信贷评级的信心，以及对高评级伊斯兰债券的需求，这批伊斯兰债券以初步价格指引的下限收益率为最终定价，且借贷成本为1.894%，属极低水平。

债券获49个国际机构投资者认购，最终42%分配予中东地区的投资者、43%予亚洲的投资者，以及15%予欧洲的投资者。按投资者类别计，77%分配予银行、私人银行及基金经理，23%分配予主权基金、中央银行及国际组织。

这批伊斯兰债券预期将于6月3日交收，并会于香港交易所、马来西亚的Bursa Malaysia（Exempt Regime）及杜拜的NASDAQ Dubai上市。债券获标准普尔给予AAA评级，以及获穆迪给予Aa1评级。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)