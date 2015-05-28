《香港报摘》--其他报纸重要消息5月28日

**明报**

--银河娱乐 新发展的路氹银河二期及澳门百老汇，昨天临近傍晚正式开业，为当地过去三年来首间新赌场及大型渡假村开业。

**星岛日报**

--继和黄停牌后，长和 昨日除权，股价跌46.9港元，收报118.2港元。以这个股价计算，即长实地产 之理论股价为46.9港元，市场人士指出，由于理论股价较每股资产净值98.64港元折让高达52.5%，而且长地自动成为蓝筹股，因此将吸引指数基金及被动基金吸纳。

**文汇报**

--百丽国际 首席执行官盛百椒称，对于内地政府有意降低部分进口消费品的关税，不会对集团产生大影响，主要由于集团代理的外国品牌主要生产地在内地及东南亚，而东南亚商品进入内地市场一直都是零关税。

**苹果日报**

--乐桃航空（Peach）股东之一的第一东方投资集团，与央企中粮集团旗下凯莱酒店成立投资基金，计划在日本、北美等地投资约10间中档酒店，吸纳中国旅客，并于五年内上市。

**大公报**

--大新银行 董事总经理兼行政总裁王祖兴重申，若有合适机会，不排除任何并购计划，惟现时将专注拓展核心业务和大中华区业务；现时无意减持手上持有的重庆银行 股份，因其回报理想。（完）