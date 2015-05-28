《香港报摘》--其他报纸重要消息5月28日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**明报**
--银河娱乐 新发展的路氹银河二期及澳门百老汇，昨天临近傍晚正式开业，为当地过去三年来首间新赌场及大型渡假村开业。
**星岛日报**
--继和黄停牌后，长和 昨日除权，股价跌46.9港元，收报118.2港元。以这个股价计算，即长实地产 之理论股价为46.9港元，市场人士指出，由于理论股价较每股资产净值98.64港元折让高达52.5%，而且长地自动成为蓝筹股，因此将吸引指数基金及被动基金吸纳。
**文汇报**
--百丽国际 首席执行官盛百椒称，对于内地政府有意降低部分进口消费品的关税，不会对集团产生大影响，主要由于集团代理的外国品牌主要生产地在内地及东南亚，而东南亚商品进入内地市场一直都是零关税。
**苹果日报**
--乐桃航空（Peach）股东之一的第一东方投资集团，与央企中粮集团旗下凯莱酒店成立投资基金，计划在日本、北美等地投资约10间中档酒店，吸纳中国旅客，并于五年内上市。
**大公报**
--大新银行 董事总经理兼行政总裁王祖兴重申，若有合适机会，不排除任何并购计划，惟现时将专注拓展核心业务和大中华区业务；现时无意减持手上持有的重庆银行 股份，因其回报理想。（完）
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。