金属期市：伦铜微涨并脱离一个月低位，因美元下跌

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
七国集团(G7)财长及央行总裁周三召开会议，讨论如何重振全球经济增长，以及中国影响力不断上升的趋势，同时仍密切关注久拖不决的希腊债务谈判。
中国央行周三发布报告称，2015年经济增长下行压力加大，但仍将处于合理区间。而物价水平有望维持低位波动。将综合运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。
智利环保监管当局周三对加拿大Lundin Mining Corp 提起控诉，因其位于Candelaria的铜矿床有一连串违规问题。(完)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。