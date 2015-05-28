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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 09:29 BJT

金属期市：伦铜微涨并脱离一个月低位，因美元下跌

七国集团(G7)财长及央行总裁周三召开会议，讨论如何重振全球经济增长，以及中国影响力不断上升的趋势，同时仍密切关注久拖不决的希腊债务谈判。

中国央行周三发布报告称，2015年经济增长下行压力加大，但仍将处于合理区间。而物价水平有望维持低位波动。将综合运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。

智利环保监管当局周三对加拿大Lundin Mining Corp 提起控诉，因其位于Candelaria的铜矿床有一连串违规问题。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/戴素萍 审校 李爽/张荻)

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