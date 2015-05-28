美国个股：雅虎必须面临非法监控电邮的集体诉讼--美国法官

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透5月27日 - 美国一位法官裁定雅虎 必须面临一项全国性的集体诉讼案，该讼案指控雅虎非法截取从非雅虎邮箱用户发送至雅虎邮箱用户的电子邮件内容，并利用这些信息提高广告收入。
美国加利福尼亚州圣何塞市地方法院法官Lucy Koh周二深夜发出这一决定，称自2011年10月2日起以雅虎邮箱用户收发电子邮件的用户可以根据联邦政府《存储通讯记录法》对雅虎提出隐私权遭到侵犯的集体诉讼。
她还表示，自2012年10月2日起加州的非雅虎电子邮件用户可以根据本州的《侵犯隐私权法》对雅虎提起集体诉讼。
一些非雅虎邮箱用户指控雅虎复制并分析他们的电子邮件，包括关键字和附件在内，旨在针对其大约2.75亿雅虎电子邮件用户打造“定向广告”，并检测垃圾邮件和恶意软件。
这些用户希望法院能够对雅虎这种截取邮件的做法下禁制令，并且向雅虎寻求损害赔偿。雅虎2014年的营收中有79%来自搜索和展示型广告。(完) (编译 刘秀红；审校 李婷仪)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。