美国个股：雅虎必须面临非法监控电邮的集体诉讼--美国法官

路透5月27日 - 美国一位法官裁定雅虎 必须面临一项全国性的集体诉讼案，该讼案指控雅虎非法截取从非雅虎邮箱用户发送至雅虎邮箱用户的电子邮件内容，并利用这些信息提高广告收入。

美国加利福尼亚州圣何塞市地方法院法官Lucy Koh周二深夜发出这一决定，称自2011年10月2日起以雅虎邮箱用户收发电子邮件的用户可以根据联邦政府《存储通讯记录法》对雅虎提出隐私权遭到侵犯的集体诉讼。

她还表示，自2012年10月2日起加州的非雅虎电子邮件用户可以根据本州的《侵犯隐私权法》对雅虎提起集体诉讼。

一些非雅虎邮箱用户指控雅虎复制并分析他们的电子邮件，包括关键字和附件在内，旨在针对其大约2.75亿雅虎电子邮件用户打造“定向广告”，并检测垃圾邮件和恶意软件。