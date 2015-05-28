《路透晚报》--5月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：今年经济增长下行压力加大，物价有望低位波动--央行年报

中国央行周三发布报告称，2015年经济增长下行压力加大，但仍将处于合理区间。而物价水平有望维持低位波动。将综合运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长。

--中国经济：防止工商资本在农村建设中走偏产生的负效应--新华

中国官媒新华社周四称，城市工商资本下乡参与农村建设，部分解决了农村土地规模化经营的资金缺口等问题，但要防范工商资本走偏产生“负效应”。应尊重农民在土地经营与流转中的主体地位。

--中国经济：发改委加快投资项目审批，含73亿元长江南京深水航道工程等

中国正在加快投资以缓解经济下行压力。中国国家发展改革委员本周内公布了包括投资73亿元人民币长江南京深水航道二期工程，同意汕头港广澳港区二期工程项目核延期等五个项目。

--中国经济：依托交通重大项目稳增长，扩大基础设施有效投资--发改委

中国国家发展改革委周三表示，要加快交通现代化进程，以交通重大项目为依托，创新体制机制，吸引社会资本增加投入，扩大基础设施有效投资，促进交通运输提质增效升级，为扩内需、稳增长发挥更加积极的作用。

--路透调查：中国5月官方制造业PMI料微升至50.2，宽松政策扶持仍可期

路透综合14家分析机构预估中值显示，中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计 小幅改善至50.2，但前期稳增长政策效果有限，内外需求齐低迷令经济依然低位徘徊，市场人士认为宽松政策 力度仍需要加强。

--中国农业：到2020年建成8亿亩旱涝保收高标准农田--农业部

中国农业部发布全国农业可持续发展规划(2015—2030年)，到2020年建成8亿亩旱涝保收高标准农田，确保耕地保有量在18亿亩以上，确保基本农田不低于15.6亿亩，划定永久基本农田。

【金融】

--中国金融：浙江网商银行获银监会批准开业，注册资本40亿元

浙江省银监局网站称，中国浙江网商银行周三获准开业，为首批五家试点民营银行中第五家。这也是去年民营银行试点政策实施以来，浙江省内第二家民营银行。

--券商观点：中国中央汇金减持工行、建行是银行业混改启动信号--国金

中国中央汇金公司周二在A股场内减持工商银行、建设银行股份，国金证券最新点评指出，汇金减持是中国银行业混合所有制改革启动的信号。

【固定收益】

--《分析》中国央行定向正回购不改宽松政策导向，经济仍需好的资金环境

中国央行近期对部分机构进行定向正回购消息，令沉寂数周的公开市场再回关注视野。业内人士认为，稳定经济增长仍需宽松的资金环境支持，央行此举只是因应机构需求解决资金淤积，并不代表其政策有收紧意图。

--中国债市动态：现券收益率冲高后收窄涨幅，受定向正回购消息扰动

中国银行间债市周四早盘现券收益率冲高后收窄涨幅，IRS(利率互换)走势亦相似。盘初有关央行近日进行了定向正回购的传言四起，一度加重卖压，但随后的公开市场仍没有动作，令市场紧张心态有所缓解。

--中国货币市场：定向正回购不改资金面宽松，信用债质押略有难度

中国银行间市场周三早盘资金面宽松不改，短端价格小有波动，而长端继续下行。其中，隔夜回购加权利率持稳于1%上方，为2009年8月以来的低位。近期央行向部分机构进行定向正回购，暂未产生明显影响。

--新债招标：中国广西三、五、七年地方债利率落在投标下限--业内人士

业内人士周四透露，中国广西壮族自治区上午招标的四期地方政府一般债券，与周三的湖北债类似，三、五和七年期固息债中标利率均落在投标区间下限，10年债也仅比投标下限高1个基点(bp)。

--新债招标：中国进出口行七年债收益率4.1438%，10年4.1684%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行招标的七年期增发债中标收益率为4.1438%，十年期为4.1684%；一年期固息债中标利率为2.63%，三年期增发债中标收益率为3.5470%。

--中企海外债券：内房股旭辉及花样年拟分别发行4亿美元及2亿美元优先票据

两家中国房地产商周四宣布发行美元债券，其中旭辉控股拟发行五年期4亿美元的优先票据，年息率为7.75%；花样年控股则发行三年期2亿美元优先票据，年息率为11.5%。

【外汇】

--《焦点》G7财经首长预计将讨论全球经济以及人民币，同时关注希腊

七国集团(G7)财长及央行总裁周三召开会议，讨论如何重振全球经济增长，以及中国影响力不断上升的趋势，同时仍密切关注久拖不决的希腊债务谈判。

--中国汇市：人民币早盘小幅走升，美元多头投机与客盘结汇力道胶着

人民币兑美元即期周四小幅走升，中间价连四日贬值创一月低点。交易员称，客盘结汇处于偏重格局，同时美元兑日圆强势激励投资者做多美元，两股力道胶着令人民币走势交错反复。

--人民币衍生品：美元掉期曲线上行，IPO与央行正回购引发短期流动性担忧

中国境内美元/人民币掉期曲线本周较上周有所上行，中长端多数品种美元掉期升水在周四收创三周新高。中国央行近期对部分机构进行定向正回购消息，叠加下周IPO资金需求升温，引发市场对短期本币资金面的担忧。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫6.5%创逾四个月最大单日跌幅，获利抛压拖累大盘暴跌

中国股市沪综指周四收挫6.5%创逾四个月最大单日跌幅，终结此前连续七日涨势。分析师称，大盘此前累积了大量获利盘，今日出现集中回吐拖累大盘暴跌，蓝筹股板块领跌。

--中国煤炭：4月末煤企存煤同比增8.4%，重点电厂存煤可用18天--发改委

中国国家发展和改革委员会称，4月末，中国煤炭企业存煤同比增长8.4%，全国重点电厂存煤5,625万吨，可用18天。

--中国能源：发改委初步批准首家地方炼厂使用进口原油，年额度750万吨

中国国家发展改革委周三公布，山东东明石化集团成为首家获得进口原油使用权的地方炼厂，初步确认该公司可使用进口原油750万吨/年。

--中港个股：光大控股放弃参与旗下光大证券A股增发，因后者将发行H股

中国大型券商--光大证券周四公告称，公司第二大股东光大控股已决定放弃参与公司的A股定向增发，因光大证券将发行H股，若参与A股增发可能会涉及证券法所列的短线买卖情况。

--香港金融：证监会称对汉能薄膜发电的调查仍在继续--声明

香港证监会周四称，已就汉能薄膜发电的事务进行调查，且仍在继续。证监会在一份声明称，“监于有报道否认相关措施，证监会基于公众利益，根据披露政策发出此声明。”

--香港个股：融创中国终止收购佳兆业股份，因若干先决条件仍未达成

中国房地产商--融创中国周四表示，终止收购陷于财困的同业--佳兆业 1638.HK 股份。融创中国股份将于今天早盘恢复交易。 (完)