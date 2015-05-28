《中国债券市场每日交易备忘》--5月28日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 广西省200亿元三/五/七/10年一般债务招标，10:40结束 --招标品种: 进出口行80亿元一/三年固息债招标，11:00结束 进出口行80亿元七/10年固息债招标，11:30结束 --5/29 中国货物和服务贸易 4月 --中国央行周三发布报告称，2015年经济增长下行压力加大，但仍将处于合理区间。而 物价水平有望维持低位波动。将综合运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信 贷和社会融资规模合理增长。 --中国国家发展改革委周三表示，要加快交通现代化进程，以交通重大项目为依托，创 新体制机制，吸引社会资本增加投入，扩大基础设施有效投资，促进交通运输提质增效升级 ，为扩内需、稳增长发挥更加积极的作用。 --浙江省银监局网站称，中国浙江网商银行周三获准开业，为首批五家试点民营银行中 第五家。这也是去年民营银行试点政策实施以来，浙江省内第二家民营银行。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次