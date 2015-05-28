离岸人民币：德意志银行新加坡分行五年期宝岛债以4.0%定价--消息

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月28日 - 两位消息人士周四指出，德意志银行 新加坡分行五年期宝岛债已以4.0%定价，募资3.3亿元人民币，发行日期为6月17日。
德银新加坡分行甫于月初以4.3%发行一档五年期宝岛债，当时额度达16.5亿人民币。
路透暂时未能联系到发行人对此评论。
德意志银行此前已多次在台湾以总行或分行担任发行人，发行人民币及美元债券。(完)
台湾人民币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。