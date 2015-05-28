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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 09:45 BJT

澳新汇市：澳元兑美元下跌，此前公布的资本支出数据令人失望

路透悉尼5月28日 - 澳元 周四下跌0.005美元，此前澳洲公布的企业资本支出数据较预期疲弱 ，引发对澳洲央行进一步宽松的预期。

澳元/美元自数据公布前的0.7755跌至0.7701，逼近周三触及的一个月低点0.7690。(完)

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