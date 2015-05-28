版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 09:48 BJT

中国煤炭：4月末煤企存煤同比增8.4%，重点电厂存煤可用18天--发改委

路透北京5月28日 - 中国国家发展和改革委员会称，4月末，中国煤炭企业存煤同比增长8.4%，全国重点电厂存煤5,625万吨，可用18天。

发改委网站援引有关数据显示，4月末煤企存煤量达到1.02亿吨，同期主要港口存煤4,694万吨，同比增长11.6%。

发改委并称，1-4月，全国煤炭产量11.5亿吨，同比下降6.1%。

此前国家统计局公布，4月原煤产量同比下降7.4%至2.98亿吨。 (完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐