中国煤炭：4月末煤企存煤同比增8.4%，重点电厂存煤可用18天--发改委

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月28日 - 中国国家发展和改革委员会称，4月末，中国煤炭企业存煤同比增长8.4%，全国重点电厂存煤5,625万吨，可用18天。
发改委网站援引有关数据显示，4月末煤企存煤量达到1.02亿吨，同期主要港口存煤4,694万吨，同比增长11.6%。
发改委并称，1-4月，全国煤炭产量11.5亿吨，同比下降6.1%。
此前国家统计局公布，4月原煤产量同比下降7.4%至2.98亿吨。 (完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。