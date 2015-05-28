全球能源：委内瑞拉与俄油达成140亿美元油气投资协议

路透卡拉卡斯5月27日 - 委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)周三晚间表示，已与俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油) 达成金额约为140亿美元的石油与天然气业投资协议。

马杜罗表示，他周三稍早已与Rosneft执行长谢琴(Igor Sechin)会面，陪同者包括PDVSA 总裁Eulogio del Pino，以及国民大会主席暨社会党二把手Diosdado Cabello。

“我们进行了一场很好的会议，就超过140亿美元的投资达成协议，”马杜罗在电视转播中表示，并称这笔投资将令委内瑞拉的石油产量翻倍。

PDVSA野心勃勃地把正式目标定在2019年将全国日均产量提高一倍，至每日600万桶，预计其中4百万桶来自Orinoco Belt，不过鲜少有行业专家或外国投资者认为这些目标能够达成。

马杜罗在电视转播的社会党活动中，并未提供投资计划的明细。目前仍不清楚计划由谁提供融资。

PDVSA与委内瑞拉石油部并未立即回应提供详细内容的要求。也未能立即连络上Rosneft。

PDVSA周三稍晚在一份声明中表示，Rosneft已提议将其在合资企业Petromonagas的持股，由目前的16.7%增加至40%，也就是外国合伙者在委国石油合资企业的持股上限。(完) (编译 陈宗琦；审校 许娜)