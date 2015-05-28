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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 09:55 BJT

中企海外债券：内房股旭辉及花样年拟分别发行4亿美元及2亿美元优先票据

路透香港5月28日 - 两家中国房地产商周四宣布发行美元债券，其中旭辉控股 拟发行五年期4亿美元的优先票据，年息率为7.75%；花样年控股 则发行三年期2亿美元优先票据，年息率为11.5%。

旭辉控股声明称，票据将于2020年6月5日到期，公司拟将所得资金用于为其现时债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目及一般公司用途。

至于花样年发行的票据将于2018年6月到期，公司拟将所筹资金用于为现有债务再融资。

这是旭辉控股本月以来第二度市场集资行动，公司本月中落实发行新股筹资13.2亿港元。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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