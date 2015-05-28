中企海外债券：内房股旭辉及花样年拟分别发行4亿美元及2亿美元优先票据

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月28日 - 两家中国房地产商周四宣布发行美元债券，其中旭辉控股 拟发行五年期4亿美元的优先票据，年息率为7.75%；花样年控股 则发行三年期2亿美元优先票据，年息率为11.5%。
旭辉控股声明称，票据将于2020年6月5日到期，公司拟将所得资金用于为其现时债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目及一般公司用途。
至于花样年发行的票据将于2018年6月到期，公司拟将所筹资金用于为现有债务再融资。
这是旭辉控股本月以来第二度市场集资行动，公司本月中落实发行新股筹资13.2亿港元。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。