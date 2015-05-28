版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 10:00 BJT

《汇市简讯》澳洲企业资本支出弱于预期，澳元/美元应声挫跌

0134GMT
    
    * 澳洲公布企业资本支出数据较预期疲弱后，澳元/美元大跌
    * 澳洲资本支出较前季下降4.4%，远逊于下滑2.4%的预估
    * 第一季经季节调整建筑资本支出较前季下滑6.5%，预估为下滑2.5%
    * 澳元/美元由数据公布前的0.7756下挫，目前低至0.7712
    * 隔夜低点0.7690左右为支撑 (完)
  
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价                    

 (编译 陈宗琦；审校)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐