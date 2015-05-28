港报社评：减夜光扰民商界须尽责--星岛日报5月28日

政府采用户外灯光专责小组的建议，以业界约章自律的形式，减轻本港光污染的危害。一些提倡立法规管的环保团体难免失望；不过，自律措施是最能够弹性因应实际情况及尽快推行的办法。政府决定身先士卒，业界应该积极响应，务求毋须立法即收到市民免受夜间强光滋扰的效果。 灯光璀璨，为香港赢得“东方之珠”的美誉，带来多姿多采的消闲活动，还减少歹徒藉黑漆环境作恶的机会，令本港成为美丽、活力充沛又安全的城市，代价则是市区再难见到满天星斗，又有一些只顾自己宣传而罔顾他人的商户，招牌深宵强光严重侵犯了附近住户的安眠权利。 夜不安寝，不但影响一个人的精神体力，据不同医学研究，夜间灯光还影响儿童睫状肌发育，瞳孔感光而缺乏放松休息，增加儿童近视机会。此外又影响生长激素、血清素、褪黑激素等内分泌，当中褪黑激素除了可减缓心跳和降低血压，还可以减慢细胞致癌因子的破坏。

换言之，夜间灯光影响安睡之外，还可能增加患癌风险。动物实验更显示，持续暴露在光綫下的老鼠，较大机会患上抑郁症。 由政府委任的户外灯光专责小组，经过研究和谘询民意后，建议现阶段以约章而非立法形式，应付光污染和光滋扰问题。这比一刀切立法禁止，较务实和富弹性。例如：旺角、铜锣湾等传统夜市地区，户外灯光照明可以维持长一点时间，至于闪烁式的扰人照明就要早点熄灭；面对住宅和面对维港的照明，亦可以有不同时间长短。原则是要兼顾经济活力和市民健康。 推行约章计画的另一个优点，是比立法为快，今年之内就可以实施。环境局局长黄锦星昨日即宣布：政府会以身作则，率先在每晚十一时关掉政府建筑物和设施中，不涉及保安和运作需要的户外灯光。预计公共机构会迅速响应。计画成功与否，关键在私人机构、商号和业主的参与程度。

法律死板欠缺弹性，太严会一竹篙打一船人，太宽又起不到作用，此外还要增加资源去执法。政府一向的取态，是业界若能够自律，就不必动用到法律规管。过去针对一手楼销售手法和最低工资问题，都是经历过自律阶段未能奏效，才以立法解决。业界应该珍惜今次的自律机会。 近年社会环保节能意识提高了不少，环保组织一年一度的“地球一小时”全城熄灯大行动，得到愈来愈多的商业机构支持。商界响应，尽企业公民责任落实环保之外，还有助提升企业形象。日后有关的户外照明约章，要求商界承担的熄灯时间会较长，减少光滋扰的同时，亦可以节省大量电费开支，为了地球，为了市民，为了自己，都应该积极参与。

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