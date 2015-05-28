港报社评：民意支持政改，沟通应促普选--文汇报5月28日

立法会全体议员获邀周日到深圳与中央官员会面，昨日共有56名议员报名，包括15名反对派议员。反对派议员愿意与中央沟通，这是香港市民乐意见到的。香港主流民意支持依法落实普选，形势日益明朗。市民对此次会面期望殷切，希望反对派议员能够通过与中央官员理性沟通，良性互动，突破政改困局，为通过政改方案创造有利条件。反对派应好好把握与中央沟通的机会，勿节外生枝阻碍普选，莫辜负700万港人的托付，令广大市民普选梦落空。

应邀出席周日深圳会面的反对派议员，包括民主党、公民党、工党、民协、社民连及多个功能组别的议员。反对派议员参与会面人数不少，涵盖不同党派，而且不再如以往未会面先摆出一副高调对抗的姿态。沟通胜于对抗，为推动落实香港特首普选，中央不计前嫌，主动伸出橄榄枝，反对派亦有自知之明，若再搞风搞雨，必须承担破坏沟通、阻碍普选的责任。

落实香港特首普选是中央和香港广大市民的共同心愿和盼望。中央一再重申坚定不移地支持香港依法落实普选。综合近期多项民调可见，支持政改方案通过的民意稳定上升，已超过60％。广大市民希望通过政改的意向越来越清晰强烈。民心思普选，在政改进入“临门一脚”的关键时刻，市民理所当然对立法会议员与中央官员会面抱有期望，希望沟通不要停留在各抒己见、表达立场的层面，更要在基本法和人大决定的框架下，讨论如何落实普选。广大市民明白，通过政改，不仅是香港民主发展的巨大飞跃，而且由500万合资格选民普选出来的特首，将更具认受性和代表性，其施行之政策将获得更多支持，行政效率也会更高，有利香港摆脱政争不断、发展停滞的困局，迎来海阔天空的新景象。

对于今次政改，中央政府一早已表明立场及底线，要求中央在最后关头让步不切实际。普选夭折，肯定不是广大市民所愿见的。包括反对派议员在内的立法会议员是民意代表，必须尊重民意，顺应民意而行，珍惜在政改方案表决前与中央官员会面的最后机会，以香港整体利益的大局为重，与中央共同努力，推动落实普选，不要令香港市民失望。

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