港报社评：长者无助家人无奈，安老现况社会悲歌--明报5月28日

《明报》独家新闻揭发大埔一家护老院要长者露天赤裸轮候洗澡，践踏长者尊严事件，引起全港关注；不过，一阵义愤填膺之后，看不到带来什么改变。其实，一些安老护老院舍（特别是私营院舍）恶待长者，并非始于今日，过去20多年已时有揭发长者受虐，包括被喂食粪便等。但是，政府表示关注彻查之后，却未见改善，而是等待下一宗恶待长者事件曝光，如是者周而复始，不变的是有长者在院舍饱受煎熬。院舍的不人道情况，发生在文明富裕的社会，这是香港之耻！政府应以釜底抽薪的决心，洗雪耻辱，确保长者在院舍有尊严地度过人生的后期阶段。

大埔那家护老院的恶行，一些情况使人唏嘘不已。涉事院舍收费不低，长者入住每月逾万元，子女照顾父母的孝心毋庸置疑。事态曝光之后，按道理是为人子女者不会让父母立于危墙之下，因为明知院舍未善待老人家，理应安排父母尽快转院舍远离恶行。但是，到院舍探视家人的市民在接受传媒访问时，暂未听闻有人要即时安排家人转换院舍。有个别市民甚至表示，曾听闻院舍不当对待长者，可是恐怕投诉之后家人会遭针对，只有哑忍了事；有人说会频密探望，防范家人遭恶待，云云。另外在一些电台节目，有市民披露其他院舍也有恶待长者情况，而且都是第一身经历。不过，仍然未见他们安排家人转院舍以趋吉避凶。

本报报道这宗个案之后，社会回响极大，宛如一石激起千重浪，许多人在公开或私人交谈都提及长者在院舍的生活，大都不是美好的经历。长者在一些安老护老院舍未获善待，大概是许多人的共同认知；事实上，不少长者视院舍为畏途，抗拒入住，部分长者则因为本港居住环境狭窄，为免拖累子女，勉强到院舍「安老」而已。对许多家庭和长者而言，安老护老院舍成为「必要之恶」，这是香港社会的现实写照。

为人子女者，肯定不愿意既花钱又把父母置于受恶待的环境。但是，现实很残酷，子女再孝心，却没有多少选择。以今次个案为例，若说在该院舍的超过200名长者都迁出而搬回与子女同住，对所属家庭顿时成为大问题；许多子女选择父母入住院舍的其中主要考虑，是邻近家居、方便探视；若说转换院舍，大埔其他院舍是否有空位、相关条件是否适合等，都不是一下子可以梳理的问题。另外，即使转换新院舍，无人可以保证没有类似恶待行为。

因此，有家人入住院舍的市民，需要考虑因应事项甚多，上述情况只是荦荦大者的一部分。因此，市民虽然对院舍不放心，但是只能接受命运安排；这种情况，充分反映市民的无奈。就今次个案，涉及的市民可以怎么做？以目前相关政策，无人可以给他们解忧纾困。

长者在一些院舍的遭遇，真是有口难言。大埔这家护老院，长者长年累月在失去尊严下轮候洗澡，他们无能力反抗，即使有投诉，院舍不收敛，社会福利署经过96次巡查，竟然未发现。在这种情况下，长者根本就没有什么办法，只能无助地默默承受。这宗个案，充分揭示私人院舍长者的无助和长者家人的无奈，孰令致之？我们认为是政府未做好老有所养的结果。

私营院舍长者受虐与种种恶待，为人所知者并非始于今日，长期以来时有所闻。例如有长者曾经被喂食粪便、被綑绑牀上等，是较严重情况，有长者被院舍职员辱骂、欺凌、袭击等，则经常有之。不过，社署就检控违规院舍，在传媒逼问下仍然说不出个所以然来；社署监管失职，在这次个案暴露无遗。因此，政府有无决心整顿私营院舍，是关系到长者尊严被践踏的主要原因。

政府资助的院舍，历来较少传出丑闻，这与资源较多有关。据业界表示，现在资助院舍人手与长者比例约40：100，私营院舍约16：100，差距甚大；私营院舍营运者要牟利，投放到服务长者的资源就更少了。只是受资助院舍名额短缺，长者轮候需数年才有机会入住，使私营院舍成为一个产业，业界牟取厚利的生意。

本港即将走入老年社会，长者人口愈来愈多，对安老护老设施需求大增。可是，政府坐拥约8500亿元储备，迄今未见有规划应对日后长者的需要。我们认为，政府对安老护老可分两步走：首先，对私营院舍不能继续放之任之，应该加强规管，例如有业界提出实行记分制，院舍违规达到一定分数，就要撤销牌照；另外是加强巡查，公布违规院舍名字，迫使私人院舍改善服务。其次，政府应该痛定思痛，除了资助更多院舍，更应该作10年、20年规划，兴建安老护老院舍，应对长者增加的需要。

大埔这家护老院恶待长者，已经成为香港之耻！这在政府储备充盈、号称文明富裕的香港社会，更不应该出现。政府应该善待长者，让他们在奉献一生给社会之后，有尊严地走过人生的后期阶段。政府若吝于安老护老投资，那是麻木不仁，将为市民所不齿。

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