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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 06:09 BJT

****日韩经济指标预测--5月29日-6月5日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值
    
    5月25日当周
    
    5月28日(四)
    2300 韩国工业生产(较前月)                          4月       +0.2%     -0.4%
                     (较上年同期)                                -0.1%     -0.1%
             服务业产出(较前月)                                    --      -0.4%
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      4月       -0.7%     +2.4%
                     (较上年同期)                                +3.1%    -10.6%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   4月       +0.2%     +2.2%
             全国整体CPI                                           --      +2.3%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               5月       +0.1%     +0.4%
             东京地区整体CPI                                       --      +0.7%
    2330 日本求才求职比                                4月        1.15      1.15
             失业率                                               3.4%      3.4%
    2350 日本工业生产                               4月初值      +0.8%     -0.8%
             一个月预估值                                          --      +2.1%
             两个月预估值                                          --      -0.3% 
    
    5月29日(五)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      4月         --     +10.8%
    0500 日本新屋开工(较上年同期)                      4月        持平     +0.7%
    
    6月1日当周
    
    5月31日(日)
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)               第一季         --      +2.8%
    
    6月1日(一)
     --  韩国汇丰/Markit制造业PMI                      5月         --       48.8
    0000 韩国出口(较上年同期)                      5月初值       -9.0%     -8.0%
             进口(较上年同期)                                   -13.2%    -17.8%
             贸易收支(亿美元)                                      --   顺差85.0
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 5月         --       50.9
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          5月         --    3,699.0
    2300 韩国CPI(较上月)                               5月       +0.2%     +0.1%
                (较上年同期)                                     +0.5%     +0.4%
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            4月         --   盈余93.2
    
    6月2日(二)
    0130 日本加班工资                                  4月         --      -2.3%
    
    6月3日(三)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)        第一季修正值         --      +0.8%
                              (较上年同期)                         --      +2.4%
    
    6月4日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          5月         --     12,501
    
    6月5日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                          4月         --       -1.2
             领先指标(较前月)                                      --       +0.8(完)

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