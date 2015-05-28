港报社评：私营护老质素欠佳，社署姑息俨然助纣为虐--信报5月28日

自称“六星级豪华院舍”的大埔运头街剑桥护老院，日前被传媒揭发虐老丑闻，院舍职员将部分缺乏自理能力的女住客，安置于露天平台脱至半裸甚至全裸轮候，等进浴室洗澡。对于年迈长者如此不人道的苛待，既欠尊重，又侵私隐，旋即引起公愤。

负责监管的社会福利署表示，已经报警处理，不排除吊销涉事安老院牌照。剑桥护老院则发表声明，对事件表示道歉云云，并且即时解雇一名护理员，以及纪律处分多名员工。声明又承诺，管理层将加强突击巡查，加强员工培训，绝不容许同类事情再发生。

显而易见，即时解雇的那一名护理员只是代罪羔羊，因为违规个案已经不是第一次发生，而且有理由相信，这次或过往曝光的情节仅仅是冰山一角，私营护老院的服务质素长期受到诟病，否则社工团体不会一直质疑政府提出的长者院舍住宿照顾服务券试验计划，认为这项计划是剥夺长者的真正选择，促请政府撤回重新谘询。简单来说，所谓试验计划是诱使长者放弃轮候政府资助的安老院舍，将他们推向包括部分质素较差的私营护老院。单以人均面积而言，政府资助的安老院舍及合约院舍大约是十七至二十一平方米，私院及买位院舍只有七至十平方米，比相关法例所要求的最少六点五平方米稍多一丁点而已。

根据特首梁振英年初发表的《施政报告》，预留八亿元推行长者院舍住宿照顾服务券试验计划，今年九月实施，三年内推出三千张服务券，每张服务券面值一万一千六百八十五元，资助身体机能评为“中度缺损”的长者，入住达到“改善买位计划”甲一级标准的私营安老院舍。参与计划的长者必须先退出长期护理服务中央轮候册，放弃入住政府资助安老院舍。现时轮候册上的长者平均要苦等三年才可获派政府资助宿位，每年大概四千名长者在轮候期间去世，即是俗称的“等到死”。反对该计划的社工团体指出，目前私营安老院舍的服务质素普遍欠佳，八亿元应该用作改善社区照顾服务，例如改善日间照顾中心设施及长者家居服务等等，让长者居家安老，免于入住私营院舍。

如今，剑桥护老院爆出涉嫌侵犯私隐的虐老丑闻，不是恰恰证明社工团体所言非虚吗？私营安老院舍的服务质素有目共睹，更何况，社署监管形同虚设，无助于提升私院质素。社署承认，过去五年收过十二宗对剑桥护老院的投诉，巡查九十六次，共发出十五封警告信，偏偏一次检控也没有。社署频频警告却零检控的姑息态度，完全没有阻吓作用，无异于助纣为虐。

随着本港人口老化，而且平均寿命延长，安老服务势必进一步粥少僧多，护理服务私营化也许是一个可供考虑的分流方向。然而问题却在于，私营院舍服务未达致可接受水平以前，政府不应贸贸然急就章，把风烛残年的公公婆婆一手推向该等难保尊严的“虐老院”。除了人均面积太小，私营院舍的人手比例、员工待遇以及膳食安排等等普遍处于低水平，派错药物亦时有所闻，亟待检讨与优化。须知道，负责为长者洗澡甚至清理秽物的院舍工作有时被形容为“厌恶性行业”，要是没有相对合理的薪酬待遇，服务质素难以显着改善。

归根究柢，政府所欠的是深谋远虑的护老政策，解决之道是两条腿走路，一方面必须增加政府资助安老院舍宿位，缩短长者入住的轮候时间，另一方面必须加强执法，严惩甚至取缔违规的私营院舍，全面提升护老水平。老吾老，以及人之老，今天不积极解决问题，日后情况将会更加恶化。

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