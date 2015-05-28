《香港重要政经日程》--5月28日-6月1日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
================== 今日重要政经消息=================
5月28日（周四）
-- 公布4月份进出口数据。
-- 迪生创建 公布年度业绩。
-- DYNAM JAPAN 公布年度业绩。
-- 世界华文媒体 公布年度业绩。
-- 万华媒体 公布年度业绩。
-- 先施 公布年度业绩。
--09:00 中兴通讯 在中国举行股东周年大会。
--10:00 中移动 股东周年大会。
--10:00 复星国际 股东周年大会。
--10:00 中国人寿 在中国举行股东周年大会。
--12:00 中国农材低碳 股东特别大会。
--14:30 中国汇融 股东特别大会。
--14:30 东南国际 与中国民生投资新闻简报会。
--15:00 超凡网络宣布在创业板上市发布会。
================== 近期重要政经消息=================
5月29日（周五）
-- 公布4月份M-3货币供应。
-- 公布4月底外汇基金资产数字。
-- 公布4月底人民币存款数字。
-- 霭华押业 公布年度业绩。
-- 莱蒙国际<3688.HK公布季度业绩。
-- 谢瑞麟 公布年度业绩。
--09:30 信义光能 股东周年大会。
--11:00 信义玻璃 股东周年大会。
--11:00 富力地产 在中国举行股东周年大会。
--12:15 瑞安建业 股东特别大会。
--14:30 恒盛地产 股东周年大会。
--15:30 华润创业 股东周年大会。
--16:00 吉利汽车 股东周年大会。
--16:45 华润燃气 股东周年大会。
*6月1日（周一）
-- 欧舒丹 公布年度业绩。
--12:00 中华煤气 股东周年大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。