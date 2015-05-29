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市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 08:27 BJT

****欧洲经济指标预测--5月29日-6月5日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值
        
    5月25日当周        
    
    5月29日(五)
    0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季)               第一季      -0.1%     +0.6%
                              (较上年同期)                       +1.5%     +1.9%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      4月       +0.8%     -2.3%
                     (较上年同期)                                +2.5%     +3.5%
    0645 法国消费者支出(较前月)                        4月       +0.2%     -0.6%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               4月         --      +0.1%
    0700 瑞士KOF领先指标                               5月        90.0      89.5
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                    4月       +4.9%     +4.6%
                  民间贷款                                       +0.2%     +0.1%
                  M3三个月移动平均年增长率                         --      +4.1%
    0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季终值     +0.3%     +0.3%
                                (较上年同期)                      持平      持平
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           5月初值     +0.1%     +0.2%
                                  (较上年同期)                   +0.1%     -0.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      5月初值     +0.1%     +0.4%
                                   (较上年同期)                  +0.1%     -0.1%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             4月         --       持平
                               (较上年同期)                        --      -2.4%
    
    6月1日当周

    6月1-8日
    0700 英国Halifax房价指数(较前月)                   5月         --      +1.6%
             截至5月的三个月房价指数(较上年同期)                   --      +8.5%
    
    6月1日(一)
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                 5月         --       47.9
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                   5月         --       53.8
    0750 法国Markit制造业PMI                           5月         --       49.3
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                       5月       51.4       51.4
    0800 欧元区Markit制造业PMI                       5月终值     52.3       52.3
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                      5月         --       51.9
    1200 德国CPI(较前月)                             5月初值    +0.1%       持平
                (较上年同期)                                    +0.7%      +0.5%
             HICP(较前月)                                        持平      -0.1%
                 (较上年同期)                                   +0.6%      +0.3%
    
    6月2日(二)
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)              5月     减少1.0   减少0.8
             未经季节调整失业人数(万人)                            --      284.3
             经季节调整失业率                                    6.4%       6.4%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      279.2
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                        4月         --  增加12.42
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                        　    --  增加18.29
             抵押贷款批准件数(千件)                                --     61.341
             M4货供额(较前月)                                      --      +0.3%
    0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)      5月         --       54.2
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                      5月初值    +0.1%       持平
    0900 欧元区PPI(较前月)                             4月         --      +0.2%
                  (较上年同期)                                     --      -2.3% 
    
    6月3日(三)
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                    5月       +0.3%     +1.0%
                           (较上年同期)                          +4.7%     +5.2%
    0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   5月         --       53.1
    0750 法国Markit服务业PMI                           5月         --       51.6
                   综合PMI                                         --       51.0
    0755 德国Markit服务业PMI                         5月终值     52.9       52.9
                   综合PMI                                         --       52.8
    0800 意大利失业率                                  4月         --      13.0%
    0800 欧元区Markit服务业PMI                       5月终值      53.3      53.3
                     综合PMI                                      53.4      53.4
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                      5月         --       59.5
    0900 欧元区零售销售(较前月)                        4月      +0.4%      -0.8%
                   (较上年同期)                                    --      +1.6%
    1145 欧洲央行利率决定(再融资利率)                  6月         --      0.05%
                         (存款利率)                                --    负0.20%
    
    6月4日(四)
    0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率      第一季       --     10.40%
    1100 英国央行利率决定                              6月       0.5%       0.5%
                 量化宽松规模(亿英镑)                              --      3,750
    
    6月5日(五)
    0600 德国工业订单(较前月)                          4月      +0.5%      +0.9%
    0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                4月         --     逆差46
              进口(亿欧元)                                         --     421.70
              出口(亿欧元)                                         --     376.00
    0900 欧元区GDP(较前季)                     第一季修正值     +0.4%      +0.4%
                  (较上年同期)                                  +1.0%      +1.0%(完)

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