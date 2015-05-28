台湾汇市：台币盘初实质交投靠向区间高位，因外资汇入及出口商抛汇

路透台北5月28日 - 台币兑美元 周四盘初实质交投靠向区间高位。汇银人士指出，尽管国际美元仍持坚，但早盘外资汇入及消化出口商抛汇卖需，带动交投转趋热络，并支撑台币实质交投回到30.600附近。

他们并表示，亚洲早盘日圆仍显疲弱，但韩元跌势稍缓，令台币实质交投较上日尾盘稍有回升。

〞出口商害怕，月底到先卖再说。〞一位民营银行交易员说。

交易员认为，短线日圆走势仍值得关注；美元兑日圆 周四徘徊在八年高点附近，未能升破其2007年触及的高点124.14，亚洲早盘区间暂在123.5-123.8。

当地时间09:58，台北外汇成交量2.8亿美元，上日同时段为1.64亿美元；美元指数 稍有回落，但仍持在一个月高位附近，暂报97.308。韩元兑美元 盘初暂报1,107.1，上日收在1,105.5。

台币兑美元早盘实质交易区间落在30.593-30.638；上日交易区间在30.616-30.721。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；一个月美元/台币远汇 暂报30.562/30.587，上日收在30.620。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.600-30.700

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