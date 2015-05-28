台湾债市：10年券殖利率陷整理，交投因央行增发存单转趋谨慎

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月28日 - 台湾10年指标公债殖利率 殖利率周四盘初陷入整理；交易员指出，受到央行扩大364天期定存单标售金额至1,500亿台币影响，使原本偏多的气氛暂时转趋观望，尤其短线操作交易因担心被倒货，不敢贸然行动。
不过，证券商交易员认为，央行只是增加200亿，目的只是收游资，仅对短券稍微有影响，长线而言债市不至于是利空。
票券公司交易员说，〞大家原本预期会继续走多，但央行要多发200亿定存单，使市场短暂出现观望。〞
交易员认为，央行把364天期标售金额从原来的1,300亿拉高到1,500亿台币，短线债市气氛偏向观望，殖利率亦上扬，但还是有少数区间操作的买盘进场，只是操作上偏保守。
票券公司交易员指出，央行除非把隔夜拆款利率往上拉，否则扩大冲销规模对债市不会有太大影响；更何况只是增加200亿，不足为奇。
但银行交易则说，早盘债市交投几乎停顿，大家都不敢贸然进场，特别是在做短线交易时更是谨慎，因为怕人家倒货。
台湾央行周三宣布将扩大冲销一年期定存单的金额200亿台币，至每月1,500亿台币。市场交易人士认为，近期短率偏低，央行此举为控制市场游资，不希望市场短率过度偏低。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 10年公债104/5 ：1.520%-1.530%
--美国债市：长期公债收益率走低，因月底买盘和担心希腊债务危机 (完) (记者 罗两莎; 审校 董永年/林高丽)
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