台湾债市：10年券殖利率陷整理，交投因央行增发存单转趋谨慎

路透台北5月28日 - 台湾10年指标公债殖利率 殖利率周四盘初陷入整理；交易员指出，受到央行扩大364天期定存单标售金额至1,500亿台币影响，使原本偏多的气氛暂时转趋观望，尤其短线操作交易因担心被倒货，不敢贸然行动。

交易员认为，央行把364天期标售金额从原来的1,300亿拉高到1,500亿台币，短线债市气氛偏向观望，殖利率亦上扬，但还是有少数区间操作的买盘进场，只是操作上偏保守。