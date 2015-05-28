中国货币市场：定向正回购不改资金面宽松，信用债质押略有难度

路透上海5月28日 - 中国银行间市场周三早盘资金面宽松不改，短端价格小有波动，而长端继续下行。其中，隔夜回购加权利率持稳于1%上方，为2009年8月以来的低位。近期央行向部分机构进行定向正回购，暂未产生明显影响。

交易员表示，IPO资金需求继续升温，与跨月因素叠加，以信用债质押融入短期资金稍有难度，但加权利率波动亦有限；供给稳定的前提下，资金面料将维持宽松。

上海一银行交易员表示，资金面供给仍属宽松，“其实跟昨天没什么变化，之前出钱的人还是有出钱。”她提到，虽听闻市场上有央行向部分银行进行定向正回购的传言，但供给并未有明显收紧的感觉。

两位消息人士周四透露，中国央行近期向部分机构进行了定向正回购，期限包括七天、14天和28天；价格方面，则以市场利率定价。他们估算，总的操作量应该逾千亿元人民币

上海一券商交易员则提到，以信用债融入资金难度略有增加，IPO需求持续升温料为主因，“隔夜七天不好借了，七天出的人少，要出也得加点。”

不过，他并指出，市场资金需求仍集中于短端，未向长端转移，“毕竟隔夜这么低，没人想借长的”。

今日Shibor报价中 长端延续跌势，最新六个月、一年期Shibor分别为3.2320%、3.4630%，较上日跌幅均在五个基点左右。

在证监会上周五下发新一批共23家新股发行批文后，包括中国核能电力股份有限公司等在内的21家公司周一刊登招股意向书，启动了新股发行程序，网上申购日集中在下周二(6月2日)和下周三。

公开市场方面，央行今日仍未进行任何操作，为连续第六周空窗。因无逆回购和央票等到期，本周公开市场也连续五周既无资金投放亦无回笼。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.0059 1.0312 -2.53

七天 1.9388 1.9077 +3.11

14天 2.2500 2.2493 +0.07

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4500 0.5850 +86.50

七天 4.3600 2.2500 +211.00

14天 3.4500 2.0100 +144.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.1100 1.1800 -7.00

七天 2.0300 2.0000 +3.00

14天 2.2700 2.3000 -3.00

Shibor

其中:隔夜 1.0430 1.0400 +0.30

七天 1.9520 1.9670 -1.50

三个月 2.8650 2.8690 -0.40