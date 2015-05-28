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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 10:40 BJT

台湾股市：盘中小幅上涨，受电子股升势带动

路透台北5月28日 - 台湾股市周四盘中在部分电子股的领军下小涨，由于当地缺乏能带动市场的指引，因此主要跟随亚洲其他股市的走势。

0216 GMT，加权股价指数 上涨0.4%至9,732.73点。周三收高0.3%。

亚洲股市在希腊援助协议的朦胧希望中上扬，这也帮助台股在电子股带动下走高。

交投活络的个股包括友达 涨0.9%，鸿海 上扬1.2%。

电子类指数 升0.8%。但金融保险类指数 跌0.1%。(完)

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