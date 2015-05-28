台湾股市：盘中小幅上涨，受电子股升势带动

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月28日 - 台湾股市周四盘中在部分电子股的领军下小涨，由于当地缺乏能带动市场的指引，因此主要跟随亚洲其他股市的走势。
0216 GMT，加权股价指数 上涨0.4%至9,732.73点。周三收高0.3%。
亚洲股市在希腊援助协议的朦胧希望中上扬，这也帮助台股在电子股带动下走高。
交投活络的个股包括友达 涨0.9%，鸿海 上扬1.2%。
电子类指数 升0.8%。但金融保险类指数 跌0.1%。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。