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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 10:53 BJT

菲律宾经济：政府并未放弃2015年GDP成长目标--官员

路透马尼拉5月28日 - 菲律宾经济计划部门主管Arsenio Balisacan周四表示，该国并未放弃今年经济成长率7-8%的目标，尽管第一季国内生产总值(GDP)增幅不如预期。

他在记者会上表示，今年余下时间经济需要平均成长7.5%，才能达到GDP最少成长7%的目标。

他并称，未来几季政府支出和出口预计将回升。政府并预期，及时的稻米进口，将可以抵销厄尔尼诺(圣婴)现象对农业整体产出的影响。(完) (编译 戴素萍 审校 张 若琪)

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