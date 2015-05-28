菲律宾经济：政府并未放弃2015年GDP成长目标--官员

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透马尼拉5月28日 - 菲律宾经济计划部门主管Arsenio Balisacan周四表示，该国并未放弃今年经济成长率7-8%的目标，尽管第一季国内生产总值(GDP)增幅不如预期。
他在记者会上表示，今年余下时间经济需要平均成长7.5%，才能达到GDP最少成长7%的目标。
他并称，未来几季政府支出和出口预计将回升。政府并预期，及时的稻米进口，将可以抵销厄尔尼诺(圣婴)现象对农业整体产出的影响。(完) (编译 戴素萍 审校 张 若琪)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。