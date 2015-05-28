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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 11:06 BJT

日本金融：投资人重新追捧海外债券，长期需求不变

越来越多日本投资者从低收益率的日本政府公债，转向能带来较高回报的外国资产，例如美国公债。

日本央行强力推行量化宽松计划，推动10年期日债收益率 于1月触及纪录新低0.195%，周四报0.40%。

长期来看，日本投资者对外国公债的偏好仍将持坚。日本寿险业者本财年将继续购买外国债券。日本寿险业总共管理超过180万亿(兆)日圆的资产。

全球规模最大退休基金--数万亿美元的日本政府退休金投资基金(GPIF)投资标的也渐趋多样化，由日本公债转向包括外国债券在内的其他资产，其他公共基金也追随GPIF的脚步。(完) (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 高琦/李爽)

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