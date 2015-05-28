日本金融：投资人重新追捧海外债券，长期需求不变

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
越来越多日本投资者从低收益率的日本政府公债，转向能带来较高回报的外国资产，例如美国公债。
日本央行强力推行量化宽松计划，推动10年期日债收益率 于1月触及纪录新低0.195%，周四报0.40%。
长期来看，日本投资者对外国公债的偏好仍将持坚。日本寿险业者本财年将继续购买外国债券。日本寿险业总共管理超过180万亿(兆)日圆的资产。
全球规模最大退休基金--数万亿美元的日本政府退休金投资基金(GPIF)投资标的也渐趋多样化，由日本公债转向包括外国债券在内的其他资产，其他公共基金也追随GPIF的脚步。(完) (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 高琦/李爽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。