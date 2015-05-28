中国经济：发改委加快投资项目审批，含73亿元长江南京深水航道工程等

路透北京5月28日 - 中国正在加快投资以缓解经济下行压力。中国国家发展改革委员本周内公布了包括投资73亿元人民币长江南京深水航道二期工程，同意汕头港广澳港区二期工程项目核延期等五个项目。

刊登在发改委网站的公告称，这五个项目分别为同意广东汕头港广澳港区二期工程有效期延长至2016年4月23日；长江经济带综合立体交通走廊建设中央预算内投资安排；总投资估算约为52.23亿元的青海省扎麻隆至倒淌河公路改扩建工程；以及总投资约30.4亿元的湖北省嘉鱼长江公路大桥项目。

其中长江南京以下12.5米深水航道二期工程项目建设范围为长江南京至南通227公里河段，项目总投资估算约73.06亿元，由中央资金和江苏省财政性资金按8:2出资，中央资金中发改委中央预算内投资和交通运输部内河水运建设专项资金按1:2分摊。

青海省扎麻隆至倒淌河公路改扩建工程项目估算总投资约为52.23亿元（静态投资50亿元），其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）27.01亿元作为资本金，约占总投资的52%；其余25.22亿元资金利用国内银行贷款解决。

湖北嘉鱼长江公路大桥项目估算总投资约为30.4亿元（静态投资27亿元），其中项目资本金为7.6亿元，约占总投资的25%，由湖北省交通投资有限公司、湖北省交通规划设计院、四川公路桥梁建设集团有限公司、中交第二公路工程局有限公司、湖北楚天高速公路股份有限公司按34%、1%、20%、20%、25%的比例出资；其余22.8亿元资金利用国内银行贷款解决。

发改委同时发布了长江经济带综合立体交通走廊建设中央预算内投资安排工作方案，明确该专项实施年限为2015年至2020年，本专项采取投资补助方式安排中央预算内投资，支持范围为推动长江经济带发展的长江干支线航道、铁路、公路、航空等重大交通建设项目以及弥补发展短板的长江干支线港口“最后一公里”集疏运建设项目和长江经济带的全国性综合交通枢纽建设项目等。

今年重点安排项目包括长江干支线港口的铁路连接线，道路连接线和长江经济带的全国性综合交通枢纽（节点城市）的综合交通枢纽建设项目。