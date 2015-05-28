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市场报道 | 2015年 5月 29日 星期五 07:54 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月29日-6月5日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

5月25日当周

5月29日(五)

1230 美国企业获利 第一季初值 -- -1.6%

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 -0.8% +0.2%

最终销售 -1.1% -0.5%

消费支出 -- +1.9%

GDP隐性平减指数 -0.1% -0.1%

核心个人消费支出(PCE)物价指数 +0.9% +0.9%

个人消费支出(PCE)物价指数 -2.0% -2.0%

1230 加拿大GDP(较前季) 第一季 -- +0.6%

GDP环比年率 第一季 +0.3% +2.4%

GDP(较前月) 3月 +0.2% 持平

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 53.0 52.3

1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 5月终值 89.9 88.6

现况指数 100.5 99.8

预期指数 83.1 81.5

6月1日当周

6月1日(一)

1230 美国实质个人支出(较前月) 4月 -- +0.3%

个人所得(较前月) +0.3% 持平

个人支出(经季调，较前月) +0.2% +0.4%

核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.3%

PCE物价指数(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +0.3%

1330 加拿大经季节调整RBC制造业PMI 5月 -- 49.0

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月终值 -- 53.8

1400 美国建筑支出(较前月) 4月 +0.7% -0.6%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 51.8 51.5

投入物价分项指数 -- 40.5

就业分项指数 -- 48.3

新订单分项指数 -- 53.5

1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 4月 -- +2.0%

6月2日(二)

1345 美国ISM纽约企业活动指数 5月 -- 681.7

1400 美国工厂订单(较前月) 4月 +0.2% +2.1%

扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.1%

耐久财订单(较前月) 4月修正值 -- --

扣除运输的耐久财订单(较前月) -- --

扣除国防的耐久财订单(较前月) -- --

扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- --

1730 美国汽车销售年率(万辆) 5月 1,670 1,650

6月3日(三)

1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 5月 19.0 16.9

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 4月 逆差443 逆差514

1230 加拿大贸易收支(亿加元) 4月 -- 逆差30.2

出口(亿加元) -- 425.0

进口(亿加元) -- 455.2

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 5月终值 -- 56.1

服务业PMI -- 56.4

1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 5月 57.0 57.8

企业活动指数 -- 61.6

就业指数 -- 56.7

新订单指数 -- 59.2

价格指数 -- 50.1

6月4日(四)

1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 5月 -- 61.582

1230 美国劳工成本 第一季修正值 +5.5% +5.0%

非农生产率环比年率 -2.5% -1.9%

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 5月 -- 55.7

经季节调整的PMI -- 58.2

6月5日(五)

1230 加拿大就业人口变动(万人) 5月 -- 减1.97

失业率 -- 6.8%

全职就业人数(万人) -- 增4.69

兼职就业人数(万人) -- 减6.65

就业参与率 -- 65.80%

劳动生产率(较上季) 第一季 -- -0.1%

1230 美国非农就业岗位(万个) 5月 增22.4 增22.3

民间就业岗位(万个) 增21.5 增21.3

制造业就业岗位(万个) 增0.5 增0.1

政府部门就业岗位(万个) -- 增1

失业率 5.4% 5.4%

平均时薪(较前月) +0.2% +0.1%

每周平均工时 34.5 34.5

劳动力就业参与率 -- 62.8%

1900 美国消费者信贷(亿美元) 4月 增160 增205.2(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 刘秀红；审校 张涛)

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