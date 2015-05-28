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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 11:22 BJT

韩国汇市：韩元兑美元连三日下跌，因美元续扬

“韩元上档受限，因担心外汇当局可能出手干预，阻止韩元兑日圆升值，”Samsung Futures外汇分析师Jeon Seung-Ji表示。

但她并称，出口商结汇需求及外资买进韩股，提振了韩元。

三年期公债6月期约 小升0.05点至109.15。

0244GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,108.3 1,105.5

日圆/韩元 8.9379/422 8.9621

韩国公债期货 * 109.15 109.10

韩国综合股价指数 2,122.53 2,107.50

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选

(完)

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