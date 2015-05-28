《汇市简讯》美元/日圆升破2007年6月高点124.14，停止单遭触发

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 美元/日圆升穿2007年6月高点124.14，从124.15起的停止单遭触发
* 124.26为新的趋势/多年高点，目前上看125.65-75的2002年10/12月高点
* 假设的选择权阻力在124.50、125.00(大)、125.50
* 上述三个水平之前皆有卖单/阻力，上方有停止单
* 日本投资者对海外债券兴趣依然强烈
* 目前高点在124.26 (完)
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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 艾茂林)
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