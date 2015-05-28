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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 11:26 BJT

《汇市简讯》美元/日圆升破2007年6月高点124.14，停止单遭触发

0307GMT

* 美元/日圆升穿2007年6月高点124.14，从124.15起的停止单遭触发

* 124.26为新的趋势/多年高点，目前上看125.65-75的2002年10/12月高点

* 假设的选择权阻力在124.50、125.00(大)、125.50

* 上述三个水平之前皆有卖单/阻力，上方有停止单

* 日本投资者对海外债券兴趣依然强烈

* 目前高点在124.26 (完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 艾茂林)

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