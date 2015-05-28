澳新汇市：澳元跌至五周低点，因疲弱的澳洲企业投资数据引发降息预期

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
重要的是，2015/16年的支出计划不及预期，矿业以外的产业亦几无扩大支出的倾向。
RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示，如果非矿业投资没有增加，且经济成长仍低于趋势水平并令人失望，那就还会有降息的空间。
澳洲央行将在下周举行6月会议，外界认为这次几乎肯定维持利率不变，因其需评估5月行动的影响。
澳元兑美元已全面承压，因美元在美国今年稍晚将升息的预期下走强。本周澳元贬值近2%，支撑位在约0.7680美元，之后是0.7555。
新西兰元先是小升，因恒天然(Fonterra) 公布的牛奶出厂价较预估为高。
但之后新西兰元回落至0.7239，因该重要经济产业并未提供令人鼓舞的价格展望，表明奶农又有艰困的一年。
市场人士预期，新西兰元有可能跌向0.7000美元，因外界揣测新西兰最快6月会降息。(完)
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全部现汇报价 (编译 高琦/戴素萍 审校 艾茂林/于春红)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。