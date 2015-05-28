澳新汇市：澳元跌至五周低点，因疲弱的澳洲企业投资数据引发降息预期

重要的是，2015/16年的支出计划不及预期，矿业以外的产业亦几无扩大支出的倾向。

RBC Capital Markets资深分析师Su-Lin Ong表示，如果非矿业投资没有增加，且经济成长仍低于趋势水平并令人失望，那就还会有降息的空间。

澳洲央行将在下周举行6月会议，外界认为这次几乎肯定维持利率不变，因其需评估5月行动的影响。

澳元兑美元已全面承压，因美元在美国今年稍晚将升息的预期下走强。本周澳元贬值近2%，支撑位在约0.7680美元，之后是0.7555。

新西兰元先是小升，因恒天然(Fonterra) 公布的牛奶出厂价较预估为高。

但之后新西兰元回落至0.7239，因该重要经济产业并未提供令人鼓舞的价格展望，表明奶农又有艰困的一年。

市场人士预期，新西兰元有可能跌向0.7000美元，因外界揣测新西兰最快6月会降息。(完)

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