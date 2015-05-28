中国汇市：人民币早盘小幅走升，美元多头投机与客盘结汇力道胶着

路透北京5月28日 - 人民币兑美元即期 周四小幅走升，中间价连四日贬值创一月低点。交易员称，客盘结汇处于偏重格局，同时美元兑日圆强势激励投资者做多美元，两股力道胶着令人民币走势交错反复。

昨日午后大行结汇盘涌出推动人民币走升，这一趋势仍在延续，交易员称，市场上大行的结汇量仍比较大，估计难以在一两天内被市场消化，不过美元多头的投机盘力量也很强。

“USD/JPY涨的厉害，惹来不少做多（美元）的投机盘，本来（客盘）应该是结汇为主的。”一中资行交易员指出。

另一家股份行交易员称，客盘呈偏多格局，市场比较重，而美元多头投机力道牵引下，市场整体波动区间更趋狭窄。估计人民币汇市短期仍是震荡走势，没有明确的方向。

北京时间11:40，人民币兑美元即期报6.2001元，上日收报6.2014元。今日人民币兑美元中间价 为6.1202元，为4月28日以来最低，上日中间价为6.1198元。

全球汇市方面，美元兑日圆周四徘徊在八年高点附近，未能升破其2007年触及的高点，美元兑其他货币则整固近期的涨幅。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2495/45，上日尾盘为6.248。

北京时间11:39，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2028/48元，上一交易日尾盘报6.204元。