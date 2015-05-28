台湾债市：10年券殖利率微收低，盘整等待新券登场与标售

* 10年券殖利率量缩整理，五年券亦缺乏方向

* 等候10年增额券登场以及五年券标售

路透台北5月28日 - 台湾10年指标公债 殖利率周四微幅收低，交投不脱上日区间。交易员指出，因10年增额券交割并入现券104/5 ，筹码趋于集中，市场交易意愿清淡。

五年券104/9 则取代104/5成为短线交易的标的，不过受下周四第二次10年增额券104/5R将发行前交易、6月9日也要标售104/9等变数影响，观望气氛趋于浓厚，交易量明显萎缩。

〞利率要动，可能要等到标债了。〞一票券商交易员说。

不过他认为，以前次五年券104/6 发行前交易与标售的经验来看，空方已不敢对104/9有什么期待，届时该券应该不脱成为银行去化资金标的的命运，但也不致于引发追价，得标利率在1.00%附近。

另一银行交易员则称，虽有新券登场与标售等变数，但台债集筹码稳定、资金偏浮滥以及经济基本面不佳等利多于一身，短期10年券殖利率应该还是有靠向1.50%的机会。

〞但最大的利空就是殖利率太低，过去跌破1.50%通常维持不了多久。〞该交易员说。

至于央行宣布扩大364天期定存单标售金额的影响，交易商普遍认为，央行目的只是为了冲销过剩资金，还不至于到调整利率的地步。

一证券商交易员表示，央行只是增加200亿台币的标售额度，目的只是收游资，仅对短券稍微有影响，长线而言债市不至于是利空。

票券公司交易员指出，央行除非把隔夜拆款利率往上拉，否则扩大冲销规模对债市不会有太大影响；更何况只是增加200亿，不足为奇。

台湾央行周三宣布将扩大冲销一年期定存单的金额200亿台币，至每月1,500亿台币。市场交易人士认为，近期短率偏低，央行此举为控制市场游资，不希望市场短率过度偏低。

交易员预估，明日五年债104/9期 发行前交易殖利率主交投区间暂看在1.00-1.03%；10年券104/5期料在1.51%-1.55%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 104/9 -0.70 1.0050 1.0050-1.0150 54.5

10 104/5 -1.20 1.5232 1.5210-1.5275 7.0

本周余日全球重要经济事件和数据包括：

5月28日(四):

欧元区5月企业景气指数、美国4月成屋待完成销售指数、美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯发表讲话、20国集团(G20)和经济合作暨发展组织(OECD)就机构投资者和长期投资举行高级别圆桌会议、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表演说。

5月29日(五):

中国4月货物和服务贸易、欧元区4月M3货供额、美国第一季企业获利初值、美国第一季GDP修正值、美国5 月路透/密西根大学消费者信心指数终值。

30 104/8 没有成交

20 104/7 没有成交

10 104/5 1.5232

5 104/9 1.0050

3 104/1 没有成交