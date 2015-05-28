中港个股：工商银行与房企探索电商新模式，下半年将推线上住房按揭贷款

路透北京5月28日 - 以市值计全球第一大银行-中国工商银行 周四称，与六家房企签署战略合作协议，将通过工行旗下融e购电商平台提供线上选房支付的金融服务，探索房地产电商新模式，并将于下一步将推出线上住房按揭贷款服务。

工行新闻稿称，与恒大地产 、保利地产 、富力地产 、碧桂园 、雅居乐 、合生地产等六家房地产企业签署了合作协议，打造“互联网+房地产”模式。

工行并称，本次签约合作，是工行自身实施e-ICBC互联网金融战略的重要一步。下半年将推出线上住房按揭贷款服务，进一步提升融e购房地产电商的核心竞争力。

2014年工行融e购推出房地产电商项目，打造“线上选房、线上支付、线上金融”一站式服务，构建“售房+装修+物业”的房产生态链。目前国内10余家房企已签约入驻工商融e购，上线楼盘项目200多个，今年前5月已经成交房产1,000余套，销售金额超过11亿元人民币。（完） (发稿 王蕾；审校 赵红梅/林高丽)