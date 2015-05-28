中港个股：工商银行与房企探索电商新模式，下半年将推线上住房按揭贷款

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月28日 - 以市值计全球第一大银行-中国工商银行 周四称，与六家房企签署战略合作协议，将通过工行旗下融e购电商平台提供线上选房支付的金融服务，探索房地产电商新模式，并将于下一步将推出线上住房按揭贷款服务。
工行新闻稿称，与恒大地产 、保利地产 、富力地产 、碧桂园 、雅居乐 、合生地产等六家房地产企业签署了合作协议，打造“互联网+房地产”模式。
工行并称，本次签约合作，是工行自身实施e-ICBC互联网金融战略的重要一步。下半年将推出线上住房按揭贷款服务，进一步提升融e购房地产电商的核心竞争力。
2014年工行融e购推出房地产电商项目，打造“线上选房、线上支付、线上金融”一站式服务，构建“售房+装修+物业”的房产生态链。目前国内10余家房企已签约入驻工商融e购，上线楼盘项目200多个，今年前5月已经成交房产1,000余套，销售金额超过11亿元人民币。（完） (发稿 王蕾；审校 赵红梅/林高丽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。