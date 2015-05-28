中国债市动态：现券收益率冲高后收窄涨幅，受定向正回购消息扰动

路透上海5月28日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率冲高后收窄涨幅，IRS(利率互换)走势亦相似。盘初有关央行近日进行了定向正回购的传言四起，一度加重卖压，但随后的公开市场仍没有动作，令市场紧张心态有所缓解。

路透稍早已确认定向正回购消息。交易员并指出，目前流动性仍相当宽松，央行即便进行定向正回购，其主要目的应只是对过于充裕的资金面进行微调，不意味着政策方向的调整，对债市整体冲击有限；目前地方债集中发行，新债供给居高不下，债市暂亦难有趋势性走强空间。

“开盘(收益率)向上比较明显，因为定向正回购传的很凶，之后公开市场没有动作，情绪又缓和一些了，”上海一银行交易员称。

他谈到，就算已进行了定向正回购，但近两天的资金还是非常宽裕，说明对流动性的抽水力度很小，只要资金面没有明显收敛迹象，定向正回购消息对债市影响就可控，接下来需要关注的是下周新股IPO的影响几何。

两位消息人士周四透露，中国央行近期向部分机构进行了定向正回购，期限包括七天、14天和28天；价格方面，则以市场利率定价。他们并未透露定向正回购的具体规模，仅表示部分大行因资金过多，而又无法提前归还中期借贷便利(MLF)，所以转而向央行申请进行正回购，以释放过多资金。按此估算，总的操作量应该逾千亿元人民币。

一级市场方面，早盘招标的广西地方债仍延续在下限附近定价，而进出口行新债则整体一般，中短端尚可，但长端定位偏高。

进出口银行稍早招标的七年期增发债中标收益率为4.1438%，10年期为4.1684%，高于中债估值水平。 广西上午招标的四期地方政府一般债券，与周三的湖北债类似，三、五和七年期固息债中标利率均落在投标区间下限，10年债也仅比投标下限高1个基点(bp)。

剩余期限近五年的国开债150208券最新成交收益率 为3.80%，上日尾盘为3.77%。