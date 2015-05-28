《国际主要央行公开市场操作一览》--5月28日

路透上海5月28日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)5月20日公布的4月政策会议记录显示，联储官员认为6月升息的时机可能不成熟，尽管大多数官员觉得美国经济势将从今年低迷开局中反弹。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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5/27 隔夜逆回购 -1,288.28 0.05%

5/26 隔夜逆回购 -1,110.48 0.05%

5/22 四天逆回购 -1,058.44 0.05%

5/21 隔夜逆回购 -1,419.63 0.05%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，她预计美联储将在今年升息，因美国经济在从首季疲弱态势中反弹的正轨上，且对经济不利的国内外因素开始消退。

--美联储副主席费舍尔称何时开始升息周期将由数据决定，而不是日期决定。他还称，美联储货币政策委员会预计2018年前联邦基金利率将逐步升至3.25-4%。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/27 91天期反向交易 404.251 --

5/26 七天期反向交易 1,001.04 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)4月货币政策会议记录显示，决策官员上月一致认为，央行的资产购买计划正在发挥预期效果，但唯有各国政府实施改革，该计划才能展现出其全部效益。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 213,570

上周三 211,010

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当期变化 +2,560

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持其大规模货币刺激措施不变，并小幅上调对经济状况的评估，未受第一季度国内生产总值(GDP)数据影响。该数据表明日本经济复苏势头喜忧参半。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行4,694.1亿台币存单。与当日存单到期金额4,694.10亿台币相较，存单发行金额未增减。

--台湾央行周二公布，共发行1,983.5亿台币存单。与当日存单到期金额1,982.50亿台币相较，存单发行金额增1亿。

--台湾央行周一公布，共发行6,725.8亿台币存单。与当日存单到期金额6,754.30亿台币相较，存单发行余额减28.5亿。 (完)