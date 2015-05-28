《全球汇市》美元/日圆触及2002年来高位，资本支出数据打压澳元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
大宗商品货币方面，澳元/美元 下跌逾0.005美元，因澳洲企业投资数据较预期疲软，加深市场预期澳洲央行将进一步宽松政策。
澳元兑美元由数据公布前的0.7755美元跌至0.7671，触及六周低位。
新西兰元表现较佳，因恒天然表示预期全球乳制品需求终将回升。
新西兰元兑美元 报0.7235美元，日内下跌0.3%。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0907 1.0903 +0.04 -9.84 1.2097
美元/日圆 124.13 123.65 +0.39 +3.72 119.68
欧元/日圆 135.39 134.82 +0.42 -6.49 144.78
美元/瑞郎 0.9487 0.9490 -0.03 -4.57 0.9941
英镑/美元 1.5344 1.5353 -0.06 -1.47 1.5573
美元/加元 1.2467 1.2450 +0.14 +7.31 1.1618
澳元/美元 0.7673 0.7721 -0.62 -6.06 0.8168
新西兰元/美元 0.7232 0.7263 -0.43 -7.25 0.7797
澳元/日圆 95.240 95.470 -0.24 -2.57 97.750
新西兰元/日圆 89.770 89.810 -0.04 -3.79 93.310
英镑/日圆 190.47 189.84 +0.33 +2.19 186.38
澳元/新西兰元 1.0602 1.0623 -0.20 +1.27 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 艾茂林/汪红英/陈宗琦/张明钧/蔡美珍；审校 张涛/王丽鑫/高琦/李爽)
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