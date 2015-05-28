中国期市：以原油期货为突破口逐步引入境外投资者参与-证监会副主席

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京5月28日 - 中国证监会副主席姚刚周四表示，将协同各方积极准备，确保原油期货平稳上市和安全运行，并以原油期货为突破口，逐步引入境外投资者参与中国期货市场。
证监会网站新闻稿引述姚刚称，证监会在研究期货衍生品市场对外开放的总体战略和实施步骤，将加强与“一带一路”相关区域的交流与合作。
他在上海衍生品市场论坛上讲话称，证监会将将优化期货新品种上市机制，努力开发适应市场需要的新品种、新工具，完善期货衍生品市场体系。
此外，证监会将开展股指期权试点，发展商品期权市场。适应实体经济多元化、个性化风险管理和定价需求，为场外衍生品市场发展创造条件，并研究推进包括合约及其结算价授权在内的多种对外开放方式。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。