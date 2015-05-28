中国期市：以原油期货为突破口逐步引入境外投资者参与-证监会副主席

路透北京5月28日 - 中国证监会副主席姚刚周四表示，将协同各方积极准备，确保原油期货平稳上市和安全运行，并以原油期货为突破口，逐步引入境外投资者参与中国期货市场。

证监会网站新闻稿引述姚刚称，证监会在研究期货衍生品市场对外开放的总体战略和实施步骤，将加强与“一带一路”相关区域的交流与合作。

他在上海衍生品市场论坛上讲话称，证监会将将优化期货新品种上市机制，努力开发适应市场需要的新品种、新工具，完善期货衍生品市场体系。