日本个股：野村计划在本财年实现国际业务转盈，但分析师不看好

野村表示，控制成本，加上信评提高且进行更多国际并购使其与养老基金和保险商的业务增加，正在帮助该公司迈向其海外目标。该券商先前表示，自2008年金融危机以来已削减20亿美元成本。

野村还表示，致力在三年内将投资银行部门营收从当前的16亿美元提高到20亿美元，国内外市场能贡献同等份额。

但一些分析师认为，即便野村本身不出什么差错，要达到500亿日圆的获利目标挑战也很大。分析师表示，美国未来一年料将升息，这可能引发金融市场的不确定性，从而导致经纪业务订单量普遍减少。

“考虑到当前环境，本财年要达成那样的目标挑战仍很大，”德意志银行驻东京分析师Masao Muraki指出。“海外获利环境依然不明朗。”

野村国际业务在3月31日止的财年录得税前亏损164亿日圆，连亏五年。但野村表示若没有法务成本拨备，海外业务本可以转亏为盈。

本月稍早，美国一位法官下令要求野村和苏格兰皇家银行 共同支付8.06亿美元，因为他们在向房利美 和房贷美 出售抵押贷款支持证券过程中做出不实陈述。