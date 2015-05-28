台湾股市：电子重回主流大盘连三升收红，站上月线有望挑战高位

路透台北5月28日 - 台湾股市周四第三日收高，表现强于亚股。分析师表示，台股稳步上扬已越过月线之上，由于近期电子业传出接获急单，有利重回主流并带领盘势上攻。

大盘加权股价指数 收涨0.20%报9,712.84点；今日成交初值 为1,126.45亿台币，上交易日修正后为1,021.4亿。台股今日月线在9,702.80点。

〞大陆有一些急单过来，包括智能手机、电视相关的订单，资金也回到了电子股身上，电子股相对强劲，〞凯基投顾分析师张明祥说。

他也表示，国际股市包括美国的NASDAQ指数创下新高，表现不错。台股受到之前成交低量的压力，一直没有表现，目前补涨不但回到季线之上，今日也一举站上月线。未来随着电子股重回主流，台股有望上攻挑战9,800-9,900点。

路透资料显示，半导体股指数 升1.40%为今日涨升最大的族群；其他电子类股 则涨0.83%次之。