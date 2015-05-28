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亚洲 | 2015年 5月 29日 星期五 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--5月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值      前值
    
    5月28日(四)
    2350 日本工业生产                               4月初值      +0.8%     -0.8%
             一个月预估值                                          --      +2.1%
             两个月预估值                                          --      -0.3%
    

    5月29日(五)
    0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数              5月         --      30.2%
                             企业活动指数                          --      41.3%
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                       4月         --      +4.4%
    0130 澳洲民间信贷                                  4月       +0.5%     +0.5%
             房屋信贷                                              --      +0.5%    
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                      4月         --     +10.8%
    0500 日本新屋开工(较上年同期)                      4月        持平     +0.7%
    0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季)               第一季      -0.1%     +0.6%
                              (较上年同期)                       +1.5%     +1.9%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                      4月       +0.8%     -2.3%
                     (较上年同期)                                +2.5%     +3.5%
    0645 法国消费者支出(较前月)                        4月       +0.2%     -0.6%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)               4月         --      +0.1%
    0700 瑞士KOF领先指标                               5月        90.0      89.5
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                    4月       +4.9%     +4.6%
                  民间贷款                                       +0.2%     +0.1%
                  M3三个月移动平均年增长率                         --      +4.1%
    0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季终值     +0.3%     +0.3%
                                (较上年同期)                      持平      持平
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)           5月初值     +0.1%     +0.2%
                                  (较上年同期)                   +0.1%     -0.1%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      5月初值     +0.1%     +0.4%
                                   (较上年同期)                  +0.1%     -0.1%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)             4月         --       持平
                               (较上年同期)                        --      -2.4%
    1230 美国企业获利                           第一季初值         --      -1.6%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率        第一季修正值        -0.8%    +0.2%
                              最终销售                            -1.1%    -0.5%
                              消费支出                               --    +1.9%
             GDP隐性平减指数                                      -0.1%    -0.1%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                        +0.9%    +0.9%
             个人消费支出(PCE)物价指数                            -2.0%    -2.0%
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季           --    +0.6%
                GDP环比年率                         第一季        +0.3%    +2.4%
                GDP(较前月)                            3月        +0.2%     持平
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                 5月         53.0     52.3
    1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数         5月终值         89.9     88.6
                                  现况指数                        100.5     99.8
                                  预期指数                         83.1     81.5      
     
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值    预估值
    
    0130 澳洲资本支出                               第一季       -4.4%     -2.4%
             建筑类支出                                          -6.5%     -2.5%
             机械类支出                                          -0.5%     -1.2%
    0600 德国进口物价(较前月)                          4月       +0.6%     +0.5%
                     (较上年同期)                                -0.6%     -0.6%
    0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                          4月   顺差28.56       --
    0715 瑞士工业订单(较上年同期)                   第一季       -5.0%       --
    0800 意大利企业信心指数                            5月     正103.5   正104.5
    0800 意大利消费者信心指数                          5月     正105.7   正108.2
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季修正值   +0.3%     +0.4%
                              (较上年同期)                       +2.4%     +2.5%
    0830 英国企业投资(较前季)                     第一季初值     +1.7%     +1.0%
                     (较上年同期)                                +3.7%       --
    0900 欧元区企业景气指数                            5月      正0.28    正0.35
                经济景气指数                                   正103.8   正103.5
                工业景气指数                                     负3.0     负3.0
                服务业景气指数                                   正7.8     正6.7
                消费者信心指数                                   负5.5     负5.5
                消费者通胀预期指数                               正3.6       --
                生产者通胀预期指数                               负0.5       --
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)          5月23日当周        28.2      27.0 
                         四周均值(万人)                          27.15       --  
                   续请失业金人数(万人)        5月16日当周       222.2     220.8
    1230 加拿大经常帐(亿加元)                       第一季   赤字174.7   赤字185
    1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)             4月       -0.9%     -0.1%    
                              (较上年同期)                       -2.4%       --
    1400 美国成屋待完成销售指数(较前月)                4月       +3.4%     +0.9%
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    6月          75       --
    2245 新西兰建筑许可                                4月       -1.7%       --    
    2300 韩国工业生产(较前月)                          4月       -1.2%      0.2%
                     (较上年同期)                                -2.7%     -0.1%
             服务业产出(较前月)                                  +0.5%       --
    2305 英国GfK消费者信心指数                         5月         正1       正4 
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      4月       -5.5%     -0.7%     
                     (较上年同期)                                -1.3%     +3.1%    
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   4月       +0.3%     +0.2%     
             全国整体CPI                                         +0.6%       --      
             东京地区核心CPI(较上年同期)               5月       +0.2%     +0.1%     
             东京地区整体CPI                                     +0.5%       --      
    2330 日本求才求职比                                4月        1.17      1.15      
             失业率                                               3.3%      3.4%  (完)

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