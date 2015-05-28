主要国家经济指标预测--5月29日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月28日(四) 2350 日本工业生产 4月初值 +0.8% -0.8% 一个月预估值 -- +2.1% 两个月预估值 -- -0.3% 5月29日(五) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 5月 -- 30.2% 企业活动指数 -- 41.3% 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 4月 -- +4.4% 0130 澳洲民间信贷 4月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- +10.8% 0500 日本新屋开工(较上年同期) 4月 持平 +0.7% 0545 瑞士国内生产总值(GDP)(较上季) 第一季 -0.1% +0.6% (较上年同期) +1.5% +1.9% 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.8% -2.3% (较上年同期) +2.5% +3.5% 0645 法国消费者支出(较前月) 4月 +0.2% -0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.1% 0700 瑞士KOF领先指标 5月 90.0 89.5 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 4月 +4.9% +4.6% 民间贷款 +0.2% +0.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +4.1% 0800 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) 持平 持平 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月初值 +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.1% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月初值 +0.1% +0.4% (较上年同期) +0.1% -0.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- -2.4% 1230 美国企业获利 第一季初值 -- -1.6% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 -0.8% +0.2% 最终销售 -1.1% -0.5% 消费支出 -- +1.9% GDP隐性平减指数 -0.1% -0.1% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +0.9% +0.9% 个人消费支出(PCE)物价指数 -2.0% -2.0% 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.6% GDP环比年率 第一季 +0.3% +2.4% GDP(较前月) 3月 +0.2% 持平 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 53.0 52.3 1400 路透/密西根大学美国消费者信心指数 5月终值 89.9 88.6 现况指数 100.5 99.8 预期指数 83.1 81.5 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲资本支出 第一季 -4.4% -2.4% 建筑类支出 -6.5% -2.5% 机械类支出 -0.5% -1.2% 0600 德国进口物价(较前月) 4月 +0.6% +0.5% (较上年同期) -0.6% -0.6% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 顺差28.56 -- 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -5.0% -- 0800 意大利企业信心指数 5月 正103.5 正104.5 0800 意大利消费者信心指数 5月 正105.7 正108.2 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.3% +0.4% (较上年同期) +2.4% +2.5% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季初值 +1.7% +1.0% (较上年同期) +3.7% -- 0900 欧元区企业景气指数 5月 正0.28 正0.35 经济景气指数 正103.8 正103.5 工业景气指数 负3.0 负3.0 服务业景气指数 正7.8 正6.7 消费者信心指数 负5.5 负5.5 消费者通胀预期指数 正3.6 -- 生产者通胀预期指数 负0.5 -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月23日当周 28.2 27.0 四周均值(万人) 27.15 -- 续请失业金人数(万人) 5月16日当周 222.2 220.8 1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 赤字174.7 赤字185 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.9% -0.1% (较上年同期) -2.4% -- 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 4月 +3.4% +0.9% 2100 韩国央行制造业景气判断指数 6月 75 -- 2245 新西兰建筑许可 4月 -1.7% -- 2300 韩国工业生产(较前月) 4月 -1.2% 0.2% (较上年同期) -2.7% -0.1% 服务业产出(较前月) +0.5% -- 2305 英国GfK消费者信心指数 5月 正1 正4 2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -5.5% -0.7% (较上年同期) -1.3% +3.1% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 +0.3% +0.2% 全国整体CPI +0.6% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 5月 +0.2% +0.1% 东京地区整体CPI +0.5% -- 2330 日本求才求职比 4月 1.17 1.15 失业率 3.3% 3.4% (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。