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市场报道 | 2015年 5月 28日 星期四 14:10 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元/日圆由高位拉回

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    * 美元/日圆持平，先前触及124.30日圆高位；澳元/美元跌0.32%，
新西兰元/美元跌0.08%，布兰特原油涨0.8%
    * 日股日经指数上涨0.24%，沪综指大跌2.01%，恒生指数跌1.77%，M
SCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.67%，10年期美债收益率2.1267%
    * 澳洲第一季企业投资创逾六年最大降幅 
    * G7一致认为，汇率过度波动不受欢迎--日本内阁官房长官 
    * 《热点聚焦》债汇市波动太过急剧，明星基金经理竟也招架不住 
(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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