《汇市简讯》欧洲盘初：美元/日圆由高位拉回

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
0556GMT * 美元/日圆持平，先前触及124.30日圆高位；澳元/美元跌0.32%， 新西兰元/美元跌0.08%，布兰特原油涨0.8% * 日股日经指数上涨0.24%，沪综指大跌2.01%，恒生指数跌1.77%，M SCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.67%，10年期美债收益率2.1267% * 澳洲第一季企业投资创逾六年最大降幅 * G7一致认为，汇率过度波动不受欢迎--日本内阁官房长官 * 《热点聚焦》债汇市波动太过急剧，明星基金经理竟也招架不住 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。