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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 14:19 BJT

韩国汇市：韩元兑美元收盘近持平，报1,105.8

路透首尔5月28日 - 韩元/美元 周四本地收盘近持平，报1,105.8，周三收在1,105.5。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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