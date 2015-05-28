《汇市简讯》伦敦盘初买单协助欧元/美元升至1.0945高位

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
0627GMT * 欧元/美元升破小时图上云区顶部及55日均线1.0936 * 传闻伦敦一笔买单协助欧元升穿亚洲盘高点1.0927 * 感觉上市场无意让欧元再大跌 * 空头回补可能让欧元升向1.0980，提供更好的出脱价位 * 日线云区顶部在1.0953，欧元由1.1468跌至1.0819的23.6%回档位 在1.0972 * 技术图表 link.reuters.com/nus64w (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。