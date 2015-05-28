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市场报道 | 2015年 5月 28日 星期四 14:37 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初买单协助欧元/美元升至1.0945高位

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    * 欧元/美元升破小时图上云区顶部及55日均线1.0936
    * 传闻伦敦一笔买单协助欧元升穿亚洲盘高点1.0927
    * 感觉上市场无意让欧元再大跌
    * 空头回补可能让欧元升向1.0980，提供更好的出脱价位
    * 日线云区顶部在1.0953，欧元由1.1468跌至1.0819的23.6%回档位
在1.0972
    * 技术图表 link.reuters.com/nus64w
    (完)
      

 (编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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