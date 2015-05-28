《汇市简讯》伦敦盘初买单协助欧元/美元升至1.0945高位

0627GMT * 欧元/美元升破小时图上云区顶部及55日均线1.0936 * 传闻伦敦一笔买单协助欧元升穿亚洲盘高点1.0927 * 感觉上市场无意让欧元再大跌 * 空头回补可能让欧元升向1.0980，提供更好的出脱价位 * 日线云区顶部在1.0953，欧元由1.1468跌至1.0819的23.6%回档位 在1.0972 * 技术图表 link.reuters.com/nus64w (完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)