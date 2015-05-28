《路透晚报》--5月28日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘创15年新高，且录得27年以来最长连涨纪录

日本股市日经指数周四上涨，为连续第10个交易日走高，因投资者寄望美元升值将提振日本出口股的业绩。美元兑日圆创下2002年12月以来的最高位。日经指数收涨0.4%，报20,551.46点，为15年新高。日经指数已经连涨10日，为1988年2月以来的最长连涨纪录。

--中国股市：沪综指收挫6.5%创逾四个月最大单日跌幅，获利抛压拖累大盘暴跌

中国股市沪综指收挫6.5%创逾四个月最大单日跌幅，终结此前连续七日涨势。分析师称，大盘此前累积了大量获利盘，今日出现集中回吐拖累大盘暴跌，蓝筹股板块领跌。沪综指收报4,620.27点，跌321.44点或6.5%，此前单日最大跌幅为2015年1月19日的7.7%。上证A股今日成交12,367亿元人民币，创历史新高。

--香港股市：恒指创下12月以来最大单日跌幅，受中国内地股市暴跌拖累

香港股市收低，创下12月以来最大单日跌幅，受中国内地股市的恐慌性跌势影响。恒生指数收低2.2%，报27,454.31点，创12月9日以来最大跌幅。恒生国企指数重挫3.5%报14,183.00点。。

--汇市：美元兑日圆触及12年半高位，希腊局势期望鼓舞欧元上涨

美元兑日圆周四12年半高位，因投资者押注美国今年稍晚将升息，而日本将维持超宽松货币政策。美元兑日圆一度高见124.30日圆，因日本股市上涨亦有助于鼓舞风险人气并损及避险的日圆。0846GMT，美元/日圆升0.15%，报123.85日圆。欧元兑美元上涨0.33%，至1.0943美元。

--欧元债市：意大利公债收益率上升，发行新债前希腊问题疑虑笼罩

意大利公债收益率(殖利率)小福上升，投资人调整手中仓位，以为今日稍晚的70亿欧元新债标售做准备；市况相当审慎，此前有多个有关希腊债务协商进展的报导出现矛盾。意大利10年期公债收益率涨2个基点，至1.87%，德国10年期公债收益率跌3个基点，报0.53%。

--国际油市：原油价格略有反弹，投资者等待美国石油库存数据

原油价格在经历两日下滑后反弹，不过美国仍然高企的石油库存、强劲的全球石油产出以及美元走坚，都继续令油市承压。0839 GMT，近月布兰特原油期货涨0.46美元至每桶62.52美元；美国原油期货涨0.25美元，报每桶57.75美元。

--全球金市：金价在两周低点附近徘徊，美元强势和美国升息前景打压买需

金价努力从两周低点反弹，因美元强势及 美国升息的前景打击黄金的买需。0836 GMT，现货金微升，报每盎司1,190.46美元。