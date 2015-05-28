新兴汇市：韩元兑美元接近两个月低点，受日圆贬值推动

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
菲律宾第一季经济创六年来最低增速，引发央行政策放宽预期 。
菲律宾披索在国内生产总值(GDP)数据公布后转跌，披索/美元一度触及44.73的日低，但之后再度转升，因部分分析师预期央行不会降息。
“菲律宾央行不会因为今天的GDP数据就改变政策倾向。”澳洲西太平洋银行资深汇市策略师Jonathan Cavenagh表示。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 123.61 123.67 +0.05 -3.20 119.66
坡元 1.3470 1.3508 +0.28 -1.56 1.3260
台币 30.622 30.725 +0.34 +3.58 31.718
韩元 1103.94 1105.50 +0.14 -0.42 1099.30
泰铢 33.71 33.83 +0.36 -2.40 32.90
菲律宾披索 44.64 44.69 +0.12 +0.19 44.72
印尼卢比 13205.00 13197.00 -0.06 -6.25 12380.00
印度卢比 63.86 64.01 +0.23 -1.30 63.03
马币 3.6350 3.6375 +0.07 -3.81 3.4965
人民币 6.1973 6.2014 +0.07 +0.11 6.2040
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 李婷仪/徐文焰/张若琪 审校 蔡美珍/王兴亚/张明钧)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。