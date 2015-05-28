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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 14:51 BJT

新兴汇市：韩元兑美元接近两个月低点，受日圆贬值推动

菲律宾第一季经济创六年来最低增速，引发央行政策放宽预期 。

菲律宾披索在国内生产总值(GDP)数据公布后转跌，披索/美元一度触及44.73的日低，但之后再度转升，因部分分析师预期央行不会降息。

“菲律宾央行不会因为今天的GDP数据就改变政策倾向。”澳洲西太平洋银行资深汇市策略师Jonathan Cavenagh表示。

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日圆 123.61 123.67 +0.05 -3.20 119.66

坡元 1.3470 1.3508 +0.28 -1.56 1.3260

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韩元 1103.94 1105.50 +0.14 -0.42 1099.30

泰铢 33.71 33.83 +0.36 -2.40 32.90

菲律宾披索 44.64 44.69 +0.12 +0.19 44.72

印尼卢比 13205.00 13197.00 -0.06 -6.25 12380.00

印度卢比 63.86 64.01 +0.23 -1.30 63.03

马币 3.6350 3.6375 +0.07 -3.81 3.4965

人民币 6.1973 6.2014 +0.07 +0.11 6.2040

(完)

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