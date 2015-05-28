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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 14:47 BJT

日本股市：日经指数收盘创15年新高，且录得27年以来最长连涨纪录

“没有只涨不跌的市场，”野间口毅说，并补充道投资者将重点关注美债收益率如何变动。

汽车类股受追捧，丰田汽车 和本田汽车 双双上扬1.7%，日产汽车 涨幅为1.4%。

富士重工 收高0.8%至纪录收盘高位4,727日圆，该公司超过一半汽车在美国市场销售。

交易商称，美国经济强势和日圆走软，扶助了富士重工股价。

东证股价指数(Topix) 涨0.7%至1,672.76点，JPX-日经400指数 亦涨0.7%至15,120.19点。(完)

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