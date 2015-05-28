日本股市：日经指数收盘创15年新高，且录得27年以来最长连涨纪录

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“没有只涨不跌的市场，”野间口毅说，并补充道投资者将重点关注美债收益率如何变动。
汽车类股受追捧，丰田汽车 和本田汽车 双双上扬1.7%，日产汽车 涨幅为1.4%。
富士重工 收高0.8%至纪录收盘高位4,727日圆，该公司超过一半汽车在美国市场销售。
交易商称，美国经济强势和日圆走软，扶助了富士重工股价。
东证股价指数(Topix) 涨0.7%至1,672.76点，JPX-日经400指数 亦涨0.7%至15,120.19点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。