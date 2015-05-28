《中国企业债发行日程表》--5月28日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 成都市蜀州 5 7 5/25簿记建档 6.58% AA- 5/26-5/29 东兴证券 城市建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/土地使用权担保) 宏信证券 ========================================================================================= 邯郸市 13 7 5/26簿记建档 5.48% AA+ 5/27-5/29 申万宏源证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 赣州城市 20 7 5/29簿记建档 上限6.02% AA+ 6/1-6/3 银河证券 开发投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) 招商证券 ========================================================================================= 建湖县 14 7 5/29簿记建档 *上限6.90% AA 6/1-6/3 中投证券 城建投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) 安信证券 =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)