日本债市：多数公债价格因获利了结而小跌，短债上扬

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
这逆转了收益率周三的跌势。上日日债价格受到退休基金月底买盘的支撑。
不过今日短券价格仍上涨，两年期公债收益率下降1.5个基点至负0.020%，触及一个月低点。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.020% -1.5 -0.005%
五年期公债 0.090% +0.0 0.090%
10年期公债 0.395% +1.0 0.385%
20年期公债 1.215% +3.5 1.180%
30年期公债 1.495% +4.0 1.455%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.58 -0.01 147.59
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/张若琪 审校 于春红)
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