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亚洲 | 2015年 5月 28日 星期四 14:50 BJT

日本债市：多数公债价格因获利了结而小跌，短债上扬

这逆转了收益率周三的跌势。上日日债价格受到退休基金月底买盘的支撑。

不过今日短券价格仍上涨，两年期公债收益率下降1.5个基点至负0.020%，触及一个月低点。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.020% -1.5 -0.005%

五年期公债 0.090% +0.0 0.090%

10年期公债 0.395% +1.0 0.385%

20年期公债 1.215% +3.5 1.180%

30年期公债 1.495% +4.0 1.455%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.58 -0.01 147.59

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/张若琪 审校 于春红)

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