国际油市：原油价格略有反弹，投资者等待美国石油库存数据

美元指数 小幅走低，但仍接近一个月高点。

0627 GMT，近月布兰特原油期货 涨0.56美元至每桶62.62美元；美国原油期货 涨0.36美元，报每桶57.87美元。

布兰特原油较西德克萨斯中质油(WTI)溢价CL-LCO1=R自4月中旬以来累计下跌逾45%，石油输出国组织(OPEC)创纪录的产量施压布兰特油价。

“市场在预测今晚会发生什么，”辉立期货的分析师Daniel Ang表示，他指的是美国能源资料协会(EIA)周四稍后将公布的每周原油库存数据。

“我们看到WTI-布兰特价差收窄，这表明美国原油库存料有所下降，”他说。

周三公布的路透调查显示，分析师预计上周美国原油库存下降90万桶，为连续第四周下降。

路透技术分析师王涛表示，技术指标显示，WTI-布兰特价差可能会进一步收窄，因美国原油期货可能反弹至每桶58.14-58.41美元区间，而布兰特原油期货料将降至每桶61.50美元。

不过，OPEC表示，尽管油价偏低，但北美页岩油热潮仍不减，表明全球供应过剩局面可能还会再持续两年 。(完)

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